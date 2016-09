Geld voor belangrijke monumenten

ANP Geld voor belangrijke monumenten

DEN HAAG - - De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 54,5 miljoen euro subsidie toegekend aan eigenaren van rijksmonumenten voor de instandhouding daarvan.

Door ANP - 1-9-2016, 18:53 (Update 1-9-2016, 19:00)

Flink in de prijzen vallen met name twee belangrijke en historische kerken. Dat zijn de beroemde Sint Jan in Den Bosch en de altijd door restauratieproblemen geteisterde Eusebius in Arnhem. De kathedrale basiliek van Sint Jan Evangelist in Den Bosch krijgt bijna 2,7 miljoen uit de pot. De Grote of Eusebiuskerk ontvangt bijna 2 miljoen.

Deze kerk is hét icoon van Arnhem. De toren geeft de skyline van de stad niet alleen het markante karakter, maar is ook symbool van haar ontworsteling aan de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog. De vijftiende-eeuwse kerk werd zwaar getroffen bij de Slag om Arnhem in 1944.

Kurhaus

Het zijn niet alleen kerken waar veel geld naartoe gaat. Voor het Kurhaus in Scheveningen, legendarisch hotel aan zee en ooit dito muziekzaal, is er bijna 9 ton. Voor Slot Zeist is meer dan 6,5 ton beschikbaar en voor Kasteel De Haar in Haarzuilens dik 6 ton.

De Zeelandbrug staat op de lijst met subsidies voor ruim 9 ton, de abdijgebouwen Rolduc bij Kerkrade voor meer dan een half miljoen.

Een kleine 4 ton gaat naar het Olympisch Stadion in Amsterdam. Bijna net zoveel is er voor het Concertgebouw daar. Voor het Scheepvaarthuis in de hoofdstad is er zelfs meer dan een half miljoen.