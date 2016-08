Geert Mak heeft weer een hit

AMSTERDAM - Schrijver en historicus Geert Mak boekt weer een succes. De levens van Jan Six staat van niets op één in de Boeken Top 10.

Door ANP - 31-8-2016, 17:37 (Update 31-8-2016, 17:37)

Mak vertelt in zijn nieuwe boek het verhaal van Jan Six, zijn familie en zijn vele levens. De patriciër en kunstverzamelaar Six kende iedereen in het 17e-eeuwse Amsterdam, van Vondel tot Spinoza. Het portret dat zijn vriend Rembrandt van hem maakte, geldt als één van de mooiste werken van de meester. Het boek gaat niet alleen over deze Jan, maar over vier eeuwen familie Six, waarbinnen de oudste zoon van de oudste zoon altijd weer Jan Six heet, tot de dag van vandaag.

Op de tweede plek van de top tien staat een 'oude nieuwe binnenkomer'. In de honderdste week dat het boek in de Bestseller 60 staat, is Kom hier dat ik u kus van Griet Op de Beeck terug in de toplijst. Ook Vele hemels boven de zevende (4) en Gij Nu (6) van de Vlaamse auteur, die onlangs te gast was in Zomergasten van de VPRO, zijn terug in de Boeken Top 10.

Mak stoot Huidpijn van Saskia Noort van de eerste plek. De nieuwste thriller van Noort staat deze week op de derde plaats.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1 (-) Geert Mak - De levens van Jan Six

2 (-) Griet Op de Beeck - Kom hier dat ik u kus

3 (1) Saskia Noort - Huidpijn

4 (-) Griet Op de Beeck - Vele hemels boven de zevende

5 (2) Fajah Lourens - Killerbody dieet

6 (-) Griet Op de Beeck - Gij nu

7 (3) Hanya Yanagihara - Een klein leven

8 (4) Hendrik Groen - Pogingen iets van het leven te maken

9 (9) André Hoogeboom - Max

10 (7) Samuel Bjørk - Ik reis alleen