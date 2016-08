Mexicaanse ster Juan Gabriel overleden

ANP Mexicaanse ster Juan Gabriel overleden

MEXICO-STAD/SANTA MONICA - Een van de bekendste Mexicaanse zangers, Juan Gabriel, is op 66-jarige leeftijd in Californië overleden. Hij stierf zondag een natuurlijke dood in zijn woning in Santa Monica, berichtte The Los Angeles Times maandag.

Door ANP - 29-8-2016, 9:07 (Update 29-8-2016, 9:07)

De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto noemde Gabriel ,,een stem en een talent die Mexico hebben belichaamd''. De regering zal Gabriel met een plechtigheid in de nationale opera in de hoofdstad gedenken. Mexicaanse media herdenken de populaire zanger en componist uitvoerig. Sommige noemen hem ,,de Mexicaanse Michael Jackson''.

Gabriel was de artiestennaam van Alberto Aguilera Valadez. Bij zijn flamboyante optredens liet hij zich graag bijstaan door Mexicaanse mariachi-orkesten en veel dansers. Een show van Gabriel kon zo wel vijf uur duren. De liefdesliederen van Gabriel werden in heel Amerika bekend. Hij trad vrijdag nog op in Inglewood, in het zuidwesten van Los Angeles.