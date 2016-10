Koenders: Bhumibol belangrijk voor stabiliteit

BANGKOK - De Thaise koning Bhumibol was een ,,stabiliserende factor in politiek woelige tijden'' in zijn land, aldus minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) donderdag in een reactie op het overlijden van de vorst. Koenders is toevallig in de Thaise hoofdstad Bangkok voor een bijeenkomst van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) en de Europese Unie.

Door ANP - 13-10-2016, 14:36 (Update 13-10-2016, 14:36)

De koning was volgens de bewindsman symbool voor de eenheid onder het Thaise volk en had achter de schermen grote invloed. ,,De komende dagen zijn van groot belang gezien de politieke situatie in het land en de opvolging van de koning." Bhumibol zat zeventig jaar op de troon.