ANP 'Boko Haram laat 21 meisjes vrij'

ABUJA - Boko Haram laat 21 meisjes vrij die behoren tot een groep van meer dan tweehonderd die in april 2014 uit een school in de Nigeriaanse plaats Chibok werden ontvoerd. Dat heeft de BBC in de hoofdstad Abuja van een overheidsmedewerker vernomen.

Door ANP - 13-10-2016, 12:48 (Update 13-10-2016, 12:48)

Boko Haram is een islamitische terreurorganisatie die regelmatig aanslagen pleegt in Nigeria en zijn buurlanden. Enkele meisjes wisten enige tijd geleden te ontsnappen. Zij vertelden over verkrachtingen in een kamp in de bossen van Nigeria.