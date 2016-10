Al vier vrouwen beschuldigen Donald Trump

ANP Al vier vrouwen beschuldigen Donald Trump

WASHINGTON - Vier vrouwen beschuldigen Donald Trump van ongewenste intimiteiten. De Republikeinse presidentskandidaat zou ze hebben gekust, ook op de mond, en betast. Een vrouw zegt dat hij haar borsten heeft beetgepakt.

Door ANP - 13-10-2016, 9:56 (Update 13-10-2016, 9:56)

Amerikaanse media maken melding van de beschuldigingen, die voor zover bekend nog niet hebben geleid tot aangifte. De oudste aantijging dateert van meer dan dertig jaar terug.

Namens Trump eist de advocaat Marc Kasozwitz dat The New York Times een stuk waarin twee vrouwen de Republikein beschuldigen van aanranding, intrekt. Rachel Crooks zegt in de krant dat ze in 2005, ongewenst op haar mond werd gekust. Jessica Leeds, inmiddels 74, zou dertig jaar geleden door Trump (70) in een vliegtuig zijn lastig gevallen. Hij betastte ongevraagd haar borsten. ,,Hij leek wel een octopus. Zijn armen waren overal.''

Trumps campagneteam noemde de beschuldigingen van de twee vrouwen ,,fictie''. The Palm Beach Post en een journaliste van het blad People maakten daarna nog melding van ongewenste intimiteiten door Trump.