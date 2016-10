Jackson grootverdiener onder overledenen

ANP Jackson grootverdiener onder overledenen

NEW YORK - Michael Jackson blijft aanvoerder van de lijst met de best betaalde beroemdheden die niet meer in leven zijn. De in 2009 overleden artiest harkte volgens het zakenblad Forbes de afgelopen twaalf maanden, peildatum 1 oktober, 825 miljoen dollar (bijna driekwart miljard euro) bijeen. Dat bedrag viel zo hoog uit door de verkoop van aandelen uit zijn nalatenschap. Sony Corp had voor zijn belang in muziekuitgeverij Sony/ATV, met onder meer de rechten op tal van Beatles-songs, 750 miljoen dollar over.

Door ANP - 12-10-2016, 21:00 (Update 12-10-2016, 21:00)

Jackson troefde postuum zijn collega's Prince en David Bowie af, die dit jaar stierven aan respectievelijk een overdosis pijnstillers en kanker. Forbes zette Prince op de vijfde plaats met 25 miljoen, net achter Elvis Presley (27 miljoen). Bowie overleed in januari vlak nadat hij een nieuw album had uitgebracht. Zijn platen en singles verkochten in 2016 beter dan die van Prince en Elvis, maar de Brit verdiende in totaal 'slechts' 10,5 miljoen dollar.

Golflegende Arnold Palmer, vorig maand ten grave gedragen, was nog goed voor 40 miljoen bruto. Hij dankte dat op 87-jarige leeftijd aan zijn handtekening op frisdrank, sportieve kleding en ontwerpen van golfbanen.