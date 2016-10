Burundi wil uit strafhof stappen

BUJUMBURA - Het Afrikaanse land Burundi wil uit het Internationaal Strafhof (ICC) stappen. Een meerderheid van het Burundese parlement stemde woensdag voor terugtrekking uit het hof in Den Haag.

Door ANP - 12-10-2016, 14:40 (Update 12-10-2016, 14:40)

In het land is het sinds april vorig jaar onrustig. President Pierre Nkurunziza deed tegen de regels in voor de derde keer mee aan presidentsverkiezingen die hij vervolgens won. Het ICC kondigde eerder dit jaar een vooronderzoek aan naar de gewelddadigheden rond de verkiezingen, om te bepalen of er een daadwerkelijk onderzoek komt.