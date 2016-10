Meer doden door Matthew in North Carolina

UMBERTON - Het dodental in de Amerikaanse staat North Carolina door orkaan Matthew blijft oplopen. De autoriteiten bevestigden dinsdag dat Matthew zeker achttien levens heeft geëist. Duizenden mensen in de staat hebben vanwege overstromingen hun huis moeten ontvluchten.

12-10-2016

De gouverneur waarschuwde voor ,,extreem gevaarlijke'' omstandigheden in het midden en oosten van de staat. De waterstand in diverse rivieren is tot recordhoogte gestegen. Bijna 4000 mensen zitten in de noodopvang.

Matthew richtte enorme verwoestingen aan in Haïti voordat hij verder trok naar de oostkust van de Verenigde Staten. In Haïti kwamen ten minste duizend mensen om het leven. In de Amerikaanse staten Florida, Georgia, North Carolina en South Carolina zijn tot dusver dertig slachtoffers geteld.