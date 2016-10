Neergeschoten zwarte man had drugs gebruikt

TULSA - De ongewapende zwarte man die in september in Tulsa (Oklahoma) werd doodgeschoten door een blanke agent, had drugs in zijn lichaam. Het gaat om PCP, bijwerkingen hiervan zijn onder meer hallucinaties, verwardheid en rusteloosheid.

Door ANP - 12-10-2016, 2:32 (Update 12-10-2016, 2:32)

Er is autopsie op het lichaam van de 40-jarige Terence Crutcher verricht, waarvan de resultaten dinsdag bekend werden. Hij had 96 nanogram PCP (phencyclidine) per millimeter in zijn lichaam, volgens de lijkschouwer genoeg voor acute vergiftiging.

Eerder zei de politie al dat ze in de auto van de man drugs hadden gevonden. De dood van Crutcher leidde in Amerika tot ophef in de zwarte gemeenschap. De agente Betty Shelby, die hem doodschoot, werd beschuldigd van doodslag.

Ze was afgekomen op een melding dat een auto midden op de weg was verlaten. Op camerabeelden is te zien dat de bestuurder, Terence Crutcher, zijn handen in de lucht steekt, naar de auto loopt en tegen het voertuig leunt. Een politieman gebruikte vervolgens een stroomstootwapen tegen Crutcher, die daarop werd neergeschoten door Shelby.