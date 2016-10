Obama wil mensen naar Mars

WASHINGTON - Amerika's ,,verhaal in de ruimte'' moet een nieuw hoofdstuk krijgen: een bemande missie naar Mars. Dat doel heeft de Amerikaanse president Barack Obama dinsdag aangekondigd. In de jaren dertig van deze eeuw moeten wat hem betreft voor het eerst mensen naar Mars reizen en veilig terugkeren.

Door ANP - 11-10-2016, 15:56 (Update 11-10-2016, 16:07)

Op de website van CNN betoogde Obama dinsdag dat ruimtevaart uiteindelijk het leven op aarde beter maakt. ,,Als we ons leiderschap in de ruimte deze eeuw nog sterker maken dan in de volgende, zullen we niet alleen profijt hebben van de daarmee gepaard gaande vooruitgang op het gebied van energie, gezondheidszorg, landbouw en kunstmatige intelligentie. We zullen ook een betere kennis krijgen van onze omgeving en onszelf.''

De missies naar Mars moeten voortkomen uit samenwerking tussen de overheid en de private sector. Obama schrijft dat hij ,,opgetogen is'', omdat de Amerikaanse overheid ,,samenwerkt met commerciële partners om nieuwe habitats te bouwen, die astronauten op langdurige missies in de ruimte in leven kunnen houden''.

In het verleden zijn al vaak plannen gemaakt voor bemande missies naar de rode planeet, maar geen daarvan werd tot nog toe uitgevoerd. Momenteel zijn er diverse initiatieven gaande om de fantasie werkelijkheid te laten worden. Ondernemer Elon Musk ontvouwde onlangs de plannen van zijn bedrijf SpaceX om al in 2024 de eerste mensen naar Mars te brengen.