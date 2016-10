Belgische coalitie oneens over begroting

ANP Belgische coalitie oneens over begroting

BRUSSEL - De Belgische premier Charles Michel heeft het voorlezen van de beleidsverklaring van zijn regering dinsdag in het Belgische parlement uitgesteld omdat de coalitiepartijen het niet eens kunnen worden. Volgens Belgische media verkeert het beraad over de financiën in een crisis.

Door ANP - 11-10-2016, 9:04 (Update 11-10-2016, 9:04)

De christendemocratische partij CD&V kwam maandagavond niet terug aan de onderhandelingstafel en gooide daarmee de knuppel in het hoenderhok. De partij wil de garantie dat een door haar gevraagde BTW voor het eind van het jaar komt.

De CD&V verklaarde dat van een crisis geen sprake is en dat de partijen er de komen de dagen wel uit zullen komen. ,,We moeten de zaken niet dramatiseren'', aldus voorzitter Wouter Beke dinsdag voor de Belgische radio.