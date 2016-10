Homohuwelijk Australië voorlopig van de baan

CANBERRA - Het plan van de Australische premier Malcolm Turnbull om een referendum te houden over invoering van het homohuwelijk kan niet op voldoende steun rekenen. Invoering is daardoor voorlopig van de baan. Dinsdag maakte oppositiepartij Labor bekend een referendum niet te steunen.

Door ANP - 11-10-2016, 6:38 (Update 11-10-2016, 6:38)

De coalitie heeft in de Australische Eerste Kamer geen meerderheid en daardoor is de hulp nodig van de oppositie. Labor is voorstander van het homohuwelijk, maar steunt een referendum over het onderwerp niet. De oppositiepartij vindt de erkenning van het homohuwelijk uitsluitend een zaak van het parlement.

Door de afwijzing van het referendum zal het onderwerp pas na de volgende verkiezingen weer aan de orde komen, laat Turnbull weten. De verkiezingen staan eind 2019 gepland.