ANP Media VS zien barst in relatie Trump en Pence

ST. LOUIS - Diverse media in de Verenigde Staten maken melding van een breuk in de verhouding van Donald Trump en zijn beoogde vice-president Mike Pence. De relatie tussen de Republikeinse kandidaat voor het Witte Huis en zijn 'running mate' staat al onder druk sinds een geluidsopname over Trumps seksisme de ronde doet.

Door ANP - 10-10-2016, 10:51 (Update 10-10-2016, 11:01)

Pence distantieerde zich van opmerkingen van Trump dat hij vrouwen kon krijgen omdat hij beroemd is. Op zijn beurt viel Trump zijn running mate publiekelijk af over de aanpak van het Syrische probleem tijdens het debat met Hillary Clinton zondag.

Er verschijnen barsten in de relatie Trump-Pence, kopt website Politico. The Washington Times komt met een verzoek van de Libertarian Party aan Pence om het Republikeinse kamp te verlaten en zich aan te sluiten bij zijn eigen presidentskandidaat Gary Johnson.

Duikvlucht

De relatie Donald Trump met Mike Pence heeft zojuist een duikvlucht genomen, noteert The Washington Post. Het wordt snel erger, aldus de invloedrijke krant. Gouverneur Bill Haslam van de staat Tennessee riep volgens de krant The Atlantic Trump op plaats te maken voor Mike Pence.

De man die de Republikeinse vice-president moet worden, schreef zelf voorlopig nog deze optimistische tweet na het debat: felicitaties aan mijn running mate Donald Trump vanwege een grootse debatoverwinning. Trots om aan je zijde te staan.

De presidentsverkiezingen zijn op 8 november.