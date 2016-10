Poolse regisseur Andrzej Wajda (90) overleden

WARSCHAU - De Poolse filmregisseur Andrzej Wajda is zondag op negentigjarige leeftijd in Krakau overleden. Hij geldt als de 'vader' van de Poolse film, die ook internationaal aanzien genoot. Zijn oeuvre werd in 2000 met een ere-Oscar bekroond.

Door ANP - 10-10-2016, 9:53 (Update 10-10-2016, 9:53)

De Oscar was niet de enige grote prijs die Wajda in de wacht sleepte. Zo werd hij onder meer beloond met een Gouden Palm in Cannes en een Zilveren Beer op het filmfestival van Berlijn. Hij had vier Oscarnominaties op zijn naam staan.

Wajda maakte zijn debuut in 1955 met de anti-oorlogsfilm Pokolenie. De onderwerpen oorlog en politiek zouden zijn carrière kenmerken. In Kanal uit 1957 verstopte hij om die reden kritiek op de Sovjet-Unie. In de jaren zeventig schaarde de regisseur zich achter de kritische vakbond Solidariteit. In een film over de vakbeweging liet hij de leider van Solidariteit, Lech Walensa, zichzelf spelen.

In 1983 vertrok Wajda na de nodige strubbelingen met het regiem naar Frankrijk. Hij keerde terug in 1989 en werd directeur van een theater in Warschau. Hij liet de film echter niet in de steek. Zijn laatste belangrijke rolprent dateert van 2007. In de film Katyn toont hij de moord op Poolse officieren door de Sovjets in 1940.