Frankrijk wil onderzoek naar misdaden Aleppo

ANP Frankrijk wil onderzoek naar misdaden Aleppo

PARIJS - Frankrijk schakelt het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag in om een onderzoek naar eventuele oorlogsmisdaden in Aleppo in te stellen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault zei maandag in één adem dat de bombardementen van de Syrische stad door Russische vliegtuigen op afkeuring van Frankrijk kunnen rekenen.

Door ANP - 10-10-2016, 9:20 (Update 10-10-2016, 9:20)

Ayraults opmerkingen komen op een opmerkelijk moment, iets meer dan een week voor het bezoek van de Russische president Poetin aan Frankrijk. Diens ambtgenoot Hollande van Frankrijk heeft laten weten dat zijn beslissing Poetin persoonlijk te ontvangen, afhangt van de situatie in Aleppo.

Wij zijn tegen het bombarderen van Aleppo, verklaarde de minister, ,,wij willen de bevolking van de stad redden." ,,Als de president besluit Poetin te spreken, dan zal dat geen ontmoeting worden met louter het uitwisselen van beleefdheden", aldus Ayrault.