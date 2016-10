'Leugens' Trump overvielen Clinton

ST LOUIS - Hillary Clinton deed na haar tweede debat met Donald Trump haar beklag over de stijl van haar tegenstander. ,,Ik was verrast door de absolute lawine van onwaarheden'', zei ze tegen verslaggevers.

Door ANP - 10-10-2016, 6:28 (Update 10-10-2016, 6:28)

Volgens de Democrate toonde Trump zich nog leugenachtiger dan op eerdere gelegenheden. ,,Ik kan me nauwelijks indenken dat iemand daar kan staan en onwaarheid na onwaarheid kan verkondigen'', hield ze journalisten voor.

Clinton had haar kritiek overigens niet opgespaard. Ze beschuldigde Trump al tijdens het debat van het verspreiden van leugens. Ze stelde dat het maar goed is dat iemand met het temperament van Trump niet de baas is over de wet in de Verenigde Staten. ,,Dan zou jij in de gevangenis zitten'', reageerde haar tegenstander toen.

Trump beklaagde zich tijdens de discussie ook over het waarheidsgehalte van sommige uitspraken van zijn opponent. ,,Nooit eerder zijn er zoveel leugens verspreid'', zei hij over het e-mailschandaal waar Clinton in is verwikkeld.