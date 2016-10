Marineschip VS bestookt vanuit Jemen

WASHINGTON - Een Amerikaans marineschip was zondag het doelwit van een mislukte raketaanval vanuit Jemen. Twee projectielen werden volgens een legerwoordvoerder afgeschoten vanuit Houthi-gebied, maar kwamen vroegtijdig terecht in het water.

Door ANP - 10-10-2016, 6:24 (Update 10-10-2016, 6:24)

Het schip, de USS Mason, bevond zich in de Rode Zee voor de kust van Jemen toen de aanvallen plaatsvonden. Het vaartuig liep geen schade op. Ook de opvarenden bleven ongedeerd. Het is nog onduidelijk of de Houthi-opstandelingen ook daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor de aanval.