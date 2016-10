Vijandig town hall-debat Trump en Clinton

ST. LOUIS - Het begin van het tweede debat tussen Hillary Clinton en Donald Trump werd zoals verwacht overschaduwd door de recente onthulling van een opname waarin Trump lacherig praatte over het aanranden van vrouwen. Trump zei spijt te hebben van de uitspraken, maar benadrukte dat het alleen maar 'praatjes' waren en dat hij zich nooit daadwerkelijk zo heeft gedragen.

Door ANP - 10-10-2016, 5:40 (Update 10-10-2016, 5:40)

Van een duidelijke knock-out voor een van de twee kandidaten was geen sprake.

Het eerste opmerkelijke moment kwam in de eerste seconden: de twee kandidaten gaven elkaar geen hand en maakten amper oogcontact. Trump had in de uren voor het debat teruggeslagen met een persconferentie met drie vrouwen die ex-president Bill Clinton in het verleden hebben beschuldigd van seksuele intimidatie en in een geval van verkrachting.

Ook tijdens het debat draaide Trump in zijn antwoorden keer op keer naar de ex-president. ,,Kijk naar Bill Clinton. Bij mij hebben we het over uitspraken, Bill handelde ernaar. Nooit eerder in de geschiedenis misbruikte iemand vrouwen op die manier. En Hillary Clinton viel diezelfde vrouwen aan.''

Clinton haalde de opname aan om een breder punt te bepleiten: dat Trump in haar ogen niet geschikt is als president. Hierbij haalde ze andere uitspraken van de Republikeinse kandidaat aan over onder andere immigranten, moslims en vrouwen.

Het format van het debat - een zogenoemde town hall - betekende dat een deel van de vragen werd gesteld door zwevende kiezers die op het podium zaten. Clinton leek zich meer op haar gemak te voelen dan Trump. Ze liep rond op het podium en sprak de mensen die de vragen stelden persoonlijk aan.

Toen de vragen over Clintons e-mailschandaal gingen, deelde Trump een aantal rake klappen uit. Ook toen het ging over recente speeches die door Wikileaks zijn onthuld, die Clinton zou hebben gehouden voor de financiële sector, werd de Democratische kandidaat in het nauw gedreven.

Trump ging een aantal keer in discussie met de debatleiders, Anderson Cooper van CNN en Martha Raddatz van ABC News. Hij klaagde dat Clinton meer tijd kreeg om vragen te beantwoorden dan hij. ,,Dit is drie tegen een´´, zei hij op een gegeven moment op sarcastische toon.