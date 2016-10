Massale kritiek op Trump vanuit eigen partij

WASHINGTON - Republikeinse politici en bestuurders in de Verenigde Staten hebben de afgelopen dagen massaal uitgehaald naar presidentskandidaat Donald Trump. Zeker 160 van de 332 Republikeinse gouverneurs, senatoren en afgevaardigden spraken hun afschuw uit over diens omstreden uitspraken over vrouwen, becijferde persbureau Reuters.

10-10-2016

Het bleef niet in alle gevallen bij een veroordeling van de vulgaire uitlatingen. Ten minste dertig prominente Republikeinen hebben Trump opgeroepen zich terug te trekken uit de strijd om het presidentschap.

Trump wil zelf van geen opgeven weten. Hij zei zaterdag op Twitter ,,enorm veel steun'' te krijgen. ,,Behalve van sommige leden van het 'leiderschap' van de Republikeinen'', voegde hij eraan toe.

De storm van kritiek stak op nadat een video uit 2005 uitlekte, waarin een presentator met Trump kletst over vrouwen. ,Ik kus ze gewoon. Ik wacht niet eens. Als je een ster bent, laten ze je het doen'', pocht hij in de gewraakte opname. ,,Je kan alles doen. Grijp ze in hun kruis. Je kan alles doen.''