ANP Rusland ziet beleid VS als bedreiging

MOSKOU - Rusland ziet het beleid van de Verenigde Staten als een bedreiging voor de nationale veiligheid. Dat zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zondag in een interview op de staatstelevisie. Hij beschuldigt de VS van een vijandige houding ten opzichte van Rusland.

Door ANP - 9-10-2016, 15:58 (Update 9-10-2016, 15:58)

,,We zijn getuige van een fundamentele verandering van de omstandigheden in het beleid van de VS richting Rusland", zei Lavrov. Moskou heeft lange tijd strategisch geduld gehad met Washington. Volgens de minister is er sprake van ,,agressieve Russofobie" in de kern van het Amerikaanse beleid jegens Rusland.

Lavrov zei dat Rusland bereid is de eigen belangen te verdedigen, als de VS overgaan tot het bombarderen van luchtbases van Syrië. Volgens hem onderzoekt Washington deze optie. ,,Dat is een erg gevaarlijk spel, omdat Rusland daar op uitnodiging van de legitieme Syrische regering is. We hebben daar twee bases met luchtafweergeschut om onze nationale veiligheid te verdedigen", aldus Lavrov.