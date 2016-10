Regeringspartij Georgië krijgt meeste stemmen

TBILISI - De regeringspartij Georgische Droom (GD) is op weg naar de overwinning in de parlementsverkiezingen in Georgië. Na het tellen van bijna driekwart van de stemmen staat de partij van premier Giorgi Kvirikasjvili op iets minder dan 50 procent.

De oppositiepartij Verenigde Nationale Beweging (UNM) van ex-president Michaïl Saakasjvili wordt de tweede partij, met ongeveer 27 procent van de stemmen. Sandra Roelofs, de Nederlandse echtgenote van Saakasjvili, was kandidaat voor de UNM. De GD en UNM zijn pro-westerse partijen en sturen aan op toenadering tot de Europese Unie en de NAVO.

De verkiezingscampagne ging gepaard met geweld. Zo werd er woensdag een aanslag gepleegd op een UNM-parlementslid. Zijn auto ontplofte bij de aanslag, waarbij vier voorbijgangers gewond raakten. Een paar dagen eerder waren twee mannen gewond geraakt bij een schietpartij tijdens een campagnebijeenkomst in Gori. De UNM beschuldigde de autoriteiten ervan een klimaat van haat te creëren.

Goed en eerlijk verlopen

Volgens de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OSCE) zijn de verkiezingen goed en eerlijk verlopen. De fundamentele vrijheden zijn gerespecteerd volgens de OSCE.

Van de 150 zetels in het Georgische parlement worden 77 zetels verdeeld door middel van de parlementsverkiezingen. De overige 73 plekken worden gekozen over twee weken via de districtsverkiezingen.

Politieke partijen in Georgië dienen een kiesdrempel van 5 procent te halen voor het parlement. In de voorlopige uitslag lijkt de pro-Russische Alliantie van Patriotten die drempel net te halen.