Geschoffeerde vrouw teleurgesteld in Trump

WASHINGTON - De vrouw die geschoffeerd werd door Donald Trump is zeer teleurgesteld in de bewoordingen van de presidentskandidaat. In een video, in handen van de Washington Post, bespreekt Trump zijn agressieve versiertechnieken en onthult hij hoe hij tevergeefs een getrouwde vrouw in bed probeerde te krijgen.

Door ANP - 9-10-2016, 14:20 (Update 9-10-2016, 14:20)

De betreffende vrouw is Nancy O'Dell, presentatrice van Entertainment Tonight. Zij reageerde in een verklaring gepubliceerd op de website van het programma. ,,Het is triest dat deze objectivering nog steeds in onze maatschappij bestaat. Ik ben erg teleurgesteld in de uitspraken en deze gedachtegang moet veranderen. Niemand mag het lijdend voorwerp zijn van zulke woorden of de camera nu draait of niet. Iedereen verdient respect ongeacht de omgeving of geslacht."

De opnames waar O'Dell het over heeft zijn gemaakt terwijl Trump in 2005 in een bus zat te kletsen met een televisiepresentator. De Republikein bood vrijdag in een verklaring excuses aan, maar benadrukte ook dat Bill Clinton ,,veel ergere dingen tegen me heeft gezegd op de golfbaan''.

Trump laat zich in het opgenomen gesprek plat uit over vrouwen. ,,Ik kus ze gewoon. Ik wacht niet eens. Als je een ster bent, laten ze je het doen'', pocht hij. ,,Je kan alles doen. Grijp ze in hun kruis. Je kan alles doen.''