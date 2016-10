Ethiopië kondigt noodtoestand af

ANP Ethiopië kondigt noodtoestand af

ADDIS ABABA - De Ethiopische minister-president Hailemariam Desalegn heeft de noodtoestand in het land uitgeroepen. Hij nam dat besluit zondag na weken van protesten en aanvallen op overheidsbedrijven in Ethiopië. ,,Dit is nodig omdat de huidige situatie een grote dreiging is voor de bevolking", aldus de premier op de staatstelevisie.

Door ANP - 9-10-2016, 14:01 (Update 9-10-2016, 14:01)

Het is al een tijd onrustig in Ethiopië. Bevolkingsgroepen voelen zich achtergesteld. Demonstranten bestormen overheidsbedrijven. Ook een aantal Nederlandse bedrijven is aangevallen door de actiegroepen. Volgens het ministerie zijn de aanvallen niet specifiek gericht tegen de Nederlandse bedrijven, maar worden die gezien als verlengstuk van de Ethiopische overheid.

Op de Nederlandse ambassade is een crisisteam gevormd. Dat staat in voortdurend contact met Nederlandse ondernemingen en de Ethiopische overheid. Het ministerie raadt Nederlanders die naar Ethiopië afreizen aan het reisadvies voor het land goed in de gaten te houden.