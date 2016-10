Agenten neergeschoten in VS

PALM SPRINGS - Zeker drie agenten zijn zaterdag (lokale tijd) neergeschoten in het Amerikaanse Palm Springs (Californië). Volgens televisiezender KESQ-TV zijn twee van de neergeschoten politiemensen overleden.

Door ANP - 9-10-2016, 2:29 (Update 9-10-2016, 2:29)

Getuigen verklaarden tien tot twintig schoten te hebben gehoord. ,,Het klonk eerst als vuurwerk'', zegt een omwonende tegen de lokale krant The Desert Sun. ,,Toen verliet ik mijn huis en zag ik dat de politie wegen begon af te zetten.''

De dader was mogelijk een verwarde man. Volgens een buurtbewoner vroeg de vader van de vermeende schutter vlak voor de schietpartij om hulp. Zijn zoon had een wapen en was van plan om agenten neer te schieten.

Tientallen politiemensen zouden nog op zoek zijn naar de schutter. De politie heeft inwoners opgeroepen binnen te blijven.