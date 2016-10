Veto Rusland tegen Franse Syrië-resolutie

NEW YORK - Rusland heeft zaterdag in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn veto uitgesproken over een Franse resolutie die een onmiddellijk eind verlangde aan de luchtaanvallen op de stad Aleppo in het noorden van Syrië. De resolutie vroeg ook om een staakt-het-vuren om humanitaire hulp mogelijk te maken.

Door ANP - 8-10-2016, 21:40 (Update 8-10-2016, 21:40)

Het is de vijfde keer in het 5,5 jaar oude conflict in Syrië dat Rusland in de Veiligheidsraad een resolutie met een veto blokkeert. De vier voorgaande keren kreeg Moskou steun van Peking, maar deze keer onthield China zich van stemming.

Ook Angola onthield zich, terwijl Venezuela tegen stemde. Elf van de vijftien leden van de raad stemden voor. Om te worden aangenomen moet een resolutie de steun van minstens negen landen krijgen. De vijf permanente leden - de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en China - hebben vetorecht.