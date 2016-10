Exitpoll: Regering wint in Georgië

TBILISI - Volgens de eerste twee grote exitpolls lijkt de regeringspartij Georgische Droom (GD) van premier Giorgi Kvirikasjvili de parlementsverkiezingen in Georgië te winnen. Volgens dezelfde polls wordt de Verenigde Nationale Beweging (UNM) van ex-president Michaïl Saakasjvili de op een na grootste partij. Sandra Roelofs, de Nederlandse echtgenote van Saakasjvili, was kandidaat voor de UNM. Beide partijen sturen aan op toenadering tot de Europese Unie en de NAVO.

Door ANP - 8-10-2016, 18:59 (Update 8-10-2016, 18:59)

De pro-Russische Alliantie van Patriotten zou volgens de verwachting de kiesdrempel van 5 procent halen.

Door het ingewikkelde kiessysteem in Georgië, waarbij over twee weken nog districtsverkiezingen volgen, is de definitieve uitslag van de parlementsverkiezingen waarschijnlijk pas rond eind oktober duidelijk.