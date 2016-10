Trump peinst niet over terugtreden

NEW YORK - Donald Trump beloofde zaterdag aan te blijven als Republikeinse presidentskandidaat, ondanks dat prominente partijgenoten hun steun aan hem introkken, na het opduiken van een video waarin de omstreden politicus zich vulgair uitlaat over vrouwen. ,,Ik geef niet op. Ik heb nog nooit op opgegeven’’, zei Trump in een interview met de Washington Post. Ook de Wall Street Journal kreeg van Trump te horen dat er ,,nul kans bestaat’’ dat hij stopt.

Door ANP - 8-10-2016, 18:34 (Update 8-10-2016, 18:34)

Drie Republikeinse senatoren kondigden openlijk aan dat ze niet voor Trump zouden stemmen en zijn partijgenote Carly Florina vroeg Trump zich terug te trekken.

Vrijdag werd een video gepubliceerd uit 2005 waarin Trump over vrouwen zegt: ,,Grijp ze in hun kruis. Je kunt alles doen, als je een ster bent’’.

Na het vertonen van de beelden bood Trump zijn excuses aan, maar de reacties, met name die van partijgenoten, waren vernietigend.