Aanhoudingen in Chemnitz na klopjacht

ANP Aanhoudingen in Chemnitz na klopjacht

CHEMNITZ - In Chemnitz heeft de politie drie verdachte personen aangehouden die in contact zouden staan met de 22-jarige Syriër die door de politie wordt gezocht op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Twee personen werden bij het centraal station van de Oost-Duitse stad aangehouden. Een derde bevond zich in de stad. Een politiewoordvoerder bevestigt dat het om bekenden van de hoofdverdachte gaat.

Door ANP - 8-10-2016, 17:21 (Update 8-10-2016, 17:21)

De 22-jarige Syrische man wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Na een tip van de inlichtingendienst deed de politie zaterdag een inval in een woning in het zuiden van Chemnitz die door de man wordt gebruikt. Een deel van de woonwijk werd daarbij ontruimd. De politie bestormde de woning maar trof de man daar niet aan. Wel werden er explosieven gevonden. Na grondig onderzoek bleken er nog meer explosieve middelen in de woning te liggen, die door de politie buiten de woning onschadelijk moeten worden gemaakt.

De politie van de deelstaat Saksen heeft inmiddels een foto van de verdachte verspreid, die wordt bestempeld als ,,gevaarlijk''.