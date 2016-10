Trump: ik zal een betere man worden

WASHINGTON - Donald Trump is diep door het stof gegaan nadat een video uitlekte waarin hij zich vulgair uitliet over vrouwen. ,,Ik beloof een betere man te worden'', zei de presidentskandidaat in een filmpje op zijn Facebookpagina.

Door ANP - 8-10-2016, 7:18 (Update 8-10-2016, 7:18)

Trump bood eerder al schriftelijk excuses aan, waarbij hij overigens wel benadrukte dat Bill Clinton ,,veel ergere dingen tegen me heeft gezegd op de golfbaan''. Dat haalde de kou echter niet uit de lucht. Veel prominente Republikeinen reageerden woedend op zijn uit 2005 stammende uitspraken.

De presidentskandidaat deed in een video een nieuwe poging de gemoederen te kalmeren. ,,Ik heb het gezegd. Ik had het mis. Ik bied mijn excuses aan'', somde hij op. Trump noemde de ruim tien jaar oude opname een ,,afleiding'' van belangrijkere politieke kwesties.

Ook greep hij de excuusvideo aan om zijn rivaal Hillary Clinton en haar man onder vuur te nemen. ,,Bill Clinton heeft echt vrouwen misbruikt en Hillary heeft zijn slachtoffers gepest, aangevallen, vernederd en geïntimideerd.''