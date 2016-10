Excuses Trump om uitspraken over vrouwen

WASHINGTON - De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump heeft excuses aangeboden nadat een video was gelekt waarin hij zijn versiertechnieken bespreekt. Trump onthulde in het gesprek onder meer hoe hij tevergeefs probeerde een getrouwde vrouw in bed te krijgen.

Door ANP - 8-10-2016, 2:05 (Update 8-10-2016, 2:05)

De opnames, die in handen zijn van de Washington Post, zijn gemaakt terwijl Trump in 2005 in een bus zat te kletsen met een televisiepresentator. De Republikein bood vrijdag in een verklaring excuses aan, maar benadrukte ook dat Bill Clinton ,,veel ergere dingen tegen me heeft gezegd op de golfbaan''.

Trump laat zich in het opgenomen gesprek plat uit over vrouwen. ,,Ik kus ze gewoon. Ik wacht niet eens. Als je een ster bent, laten ze je het doen'', pocht hij. ,,Je kan alles doen. Grijp ze in hun kruis. Je kan alles doen.''

De onthulling is koren op de molen van Hillary Clinton. De Democratische presidentskandidaat valt Trump al langer aan op zijn vermeende vrouwonvriendelijke uitspraken. ,,Dit is verschrikkelijk. We kunnen niet toestaan dat deze man president wordt'', reageerde ze vrijdag.