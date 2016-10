Ophef over nee-stem Hongaarse EU-commissaris

BRUSSEL - De Hongaarse EU-commissaris Tibor Navracsics heeft zondag naar eigen zeggen nee gestemd in het referendum over de vraag of Europa het land zonder toestemming van het Hongaarse parlement kan opleggen asielzoekers op te nemen.

Door ANP - 7-10-2016, 14:49 (Update 7-10-2016, 14:49)

Commissarissen worden geacht het algemeen belang van de EU te bevorderen, en niet dat van hun eigen regering. In het Europees Parlement wordt gesteld dat Navracsics’ stemgedrag serieuze twijfels over die opdracht oproept.

De commissaris voor Onderwijs en Cultuur is lid van Fidesz, de partij van premier Victor Orban, die alle migranten de EU wil uitzetten. ,,Als Navracsics niet gelooft in wat zijn eigen commissie voorstelt en vindt dat nationale overheden besluiten die de hele EU heeft genomen niet hoeven te volgen hebben we een probleem’’, aldus de sociaaldemocratische fractie, die wil dat hij opheldering geeft.

De woordvoerder van commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zei dat hij ,,zich kan voorstellen'' dat Juncker de kwestie volgende week met Navracsics bespreekt.