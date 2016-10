Dodental in Haïti door orkaan blijft oplopen

PORT-AU-PRINCE - Reddingswerkers in Haïti blijven vrijdag meer slachtoffers vinden van orkaan Matthew. Persbureau Reuters stelt op basis van een eigen telling dat inmiddels 478 lichamen zijn geborgen.

Door ANP - 7-10-2016, 14:21 (Update 7-10-2016, 14:21)

Over het dodental bestaat nogal wat onduidelijkheid. Reuters baseert zich op cijfers van lokale reddingswerkers. De centrale overheidsinstantie voor burgerbescherming, die doorgaans langzamer met nieuwe cijfers naar buiten treedt, houdt het vooralsnog op 271 slachtoffers. Meer dan 61.000 mensen zitten nog in opvangcentra.

Nadat hij had huisgehouden in Haïti, is Matthew verder getrokken richting Cuba en de Verenigde Staten. Hij bevond zich vrijdag vlak voor de oostkust van Florida. In diverse Amerikaanse staten is de noodtoestand afgekondigd en honderdduizenden mensen zijn voor de storm op de vlucht geslagen of geëvacueerd.