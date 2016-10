Japanse juristen in verzet tegen doodstraf

TOKYO - De Japanse raad voor de advocatuur wil van de doodstraf af. De JFBA pleit ervoor de doodstraf op zijn laatst in 2020 af te schaffen en te vervangen met levenslange gevangenisstraf, schrijft The Japan Times. De raad komt met de stellingname in conflict met de regering van premier Shinzo Abe. Sinds Abe in 2012 aantrad, zijn zestien criminelen terechtgesteld.

De raad heeft in het verleden vaker kritiek gehad op de doodstraf, maar niet eerder werd er zo duidelijk stelling genomen.

Onder meer de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Zwitserland waren in een gezamenlijke verklaring vol lof voor de oproep van de JFBA. ,,We hopen dat er nu in Japan een open en publiek debat zal ontstaan over deze kwestie'', staat in de verklaring. ,,De Japanse bevolking kan dan zelf het bewijs afkomstig van een groeiend aantal landen bestuderen, dat erop wijst dat het afschaffen van de doodstraf een rechtssysteem kan versterken. Het kan tegelijkertijd voorkomen dat gerechtelijke dwalingen plaatsvinden die nooit meer kunnen worden teruggedraaid.''