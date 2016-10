Rode Kruis vraagt om hulp voor Haïti

ZÜRICH - Het Rode Kruis is een hulpactie begonnen voor de slachtoffers van orkaan Matthew op Haïti. Volgens de hulporganisatie hebben 50.000 Haïtianen dringend hulp nodig. Matthew is de sterkste orkaan die het Caribisch gebied treft sinds 2007.

Door ANP - 7-10-2016, 10:12 (Update 7-10-2016, 10:12)

Volgens het Rode Kruis is er ruim 6,2 miljoen euro nodig om de meest acute nood te lenigen. Dat geld wil het Rode Kruis het komende jaar uitgeven aan medische hulp, voedsel, water en het bouwen van onderdak. ,,We zijn extreem bezorgd over de veiligheid, gezondheid en het algemene welzijn van vrouwen, mannen en kinderen die zijn getroffen, vooral diegenen in afgelegen steden en dorpen'', aldus het Rode Kruis.

Het dodental in Haïti als gevolg van de orkaan staat vooralsnog op 339, maar dat aantal kan nog flink stijgen. Duizenden mensen zijn ontheemd geraakt. Het Rode Kruis schat dat meer dan een miljoen mensen zijn getroffen door het noodweer en dat honderdduizenden humanitaire hulp nodig hebben.