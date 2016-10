Crashtrein Hoboken reed te snel

ANP Crashtrein Hoboken reed te snel

HOBOKEN - De passagierstrein die vorige week donderdag crashte op een station in het Amerikaanse Hoboken reed op het moment van het ongeval meer dan twee keer zo snel als toegestaan. Waarom is niet duidelijk. Dat hebben onderzoekers geconstateerd, aldus Amerikaanse media donderdag.

Door ANP - 6-10-2016, 23:04 (Update 6-10-2016, 23:04)

De onderzoekers bekeken de zwarte dozen van de trein. Het voertuig kwam met bijna 40 kilometer per uur (21 mijl) het station binnen denderen terwijl iets meer dan 16 kilometer per uur (10 mijl) is toegestaan. De machinist trok een seconde voordat de trein tegen het perron aan het einde van de rails reed nog aan de noodrem.

In de trein zaten 250 passagiers. Er viel een dode: een 34-jarige vrouw die op het perron stond te wachten. Meer dan honderd mensen raakten gewond.