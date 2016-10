Veel meer politie bij jaarwisseling Keulen

KEULEN - De Duitse stad Keulen zet tijdens de komende jaarwisseling meer dan duizend politiemensen extra in. De stad wil daarmee voorkomen dat incidenten plaatsvinden zoals vorig jaar. Duizenden mensen deden destijds aangifte van seksuele intimidatie, mishandeling en beroving.

Door ANP - 6-10-2016, 18:35 (Update 6-10-2016, 18:35)

De incidenten deden zich voor op het plein voor het centraal station en bij de beroemde Dom. De enorme kerk wordt dit jaar afgeschermd met hekken, zo bleek uit de plannen voor de jaarwisseling die de stad en de politie donderdag presenteerden.

In het centrum van de stad zal geen plek zijn ,,waar geen politieman te zien is'', kondigde de politie aan. ,,De komende jaarwisseling staat voor ons allemaal onder een speciaal teken''. Vorig jaar zette de politie 140 mensen extra in voor de viering en dat bleek veel te weinig om ongeregeldheden op het plein te voorkomen.