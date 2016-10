Belgische stakingsdag treft luchtpassagiers

BRUSSEL - Het vliegveld van Brussel adviseert reizigers vrijdag alleen met handbagage naar de luchthaven te komen. Donderdag riep de socialistische vakbond bagagepersoneel op het werk vrijdag neer te leggen, waarop het vliegveld in Zaventem passagiers waarschuwde.

Door ANP - 6-10-2016, 17:16 (Update 6-10-2016, 17:16)

Oorspronkelijk stond vrijdag een nationale staking op het programma, maar dat is teruggebracht tot werkonderbrekingen bij metaal-, textiel- en voedingsbedrijven en in de schoonmaak-, beveiligings-, en horecabranche. Bij het treinverkeer wordt geen overlast verwacht.

Uit protest tegen een aangekondigde ontslaggolf wordt ook bij ING wordt gestaakt. Het personeel is opgeroepen naar het hoofdkantoor in Brussel te komen.

De vakbonden komen niet alleen in het geweer tegen het regeringsbeleid, maar ook tegen de werkgevers. Om 11.00 uur houden vakbondsleden een betoging in Waver, waar premier Charles Michel burgemeester is.