Abbas opgenomen voor hartonderzoek

ANP Abbas opgenomen voor hartonderzoek

RAMALLAH - De president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, is donderdag voor hartonderzoek opgenomen in een ziekenhuis op de Westelijke Jordaanoever. Uit het onderzoek bleek dat Abbas in orde is, zei een arts.

Door ANP - 6-10-2016, 15:46 (Update 6-10-2016, 15:46)

,,De president is opgenomen voor routineonderzoek en we hebben een katheter ingebracht. De uitslag was normaal en hij zal het ziekenhuis binnen twee uur weer verlaten'', aldus de arts.

Al jaren doen verhalen de ronde dat de 81-jarige Abbas met hartklachten kampt, maar de Palestijnse autoriteiten hebben dit altijd ontkend.