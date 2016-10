Klimaatakkoord Parijs in 30 dagen in werking

ANP Klimaatakkoord Parijs in 30 dagen in werking

NEW YORK - Het klimaatakkoord van Parijs zal binnen dertig dagen in werking treden. Dat hebben de Verenigde Naties woensdag bekendgemaakt. Doordat het Europese Parlement dinsdag het akkoord ratificeerde, werden het aantal landen en de uitstoot van broeikasgassen gehaald die nodig zijn om het akkoord in werking te laten treden.

Door ANP - 5-10-2016, 21:56 (Update 5-10-2016, 22:23)

De VN maakten woensdag officieel bekend dat de drempel was overschreden. De landen die het nu hebben geratificeerd zijn goed voor 56,75 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Voor implementatie van het verdrag was 55 procent nodig.

Het klimaatakkoord van Parijs werd in december vorig jaar gesloten. Bij elkaar hebben nu 72 landen het geratificeerd. In het verdrag staat onder andere dat door minder uitstoot de wereldwijde temperatuurstijging tot minder dan 2 graden Celsius wordt beperkt.

De Amerikaanse president Barack Obama sprak woensdag van een ,,historische dag'' in de strijd tegen de klimaatverandering. ,,Vandaag beleeft de wereld hét moment, en als we doorgaan met de verplichtingen in het akkoord, zal de geschiedenis wellicht uitwijzen dat dit een keerpunt voor onze planeet was'', aldus Obama.