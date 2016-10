Syrië vermindert luchtaanvallen op Aleppo

DAMASCUS - Syrië vermindert het aantal luchtaanvallen op en beschietingen van de zwaar bevochten stad Aleppo. Dat besluit is genomen door het opperbevel van het Syrische leger met het doel de humanitaire situatie in de gehavende stad te verbeteren.

Door ANP - 5-10-2016, 18:43 (Update 5-10-2016, 18:47)

Dat heeft de Syrische staatstelevisie woensdag bekendgemaakt.

In een verklaring zegt het opperbevel dat het besluit met name is genomen om inwoners van Aleppo de gelegenheid te geven de stad te verlaten om naar veiliger gebieden te trekken. Het leger zegt dat de rebellen in het oostelijk deel van de stad de bevolking tijdens beschietingen als levend schild gebruikten.