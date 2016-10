Belgische jihadiste moet weer naar gevangenis

ANP Belgische jihadiste moet weer naar gevangenis

BRUSSEL - De Belgische jihadiste Fatima Aberkan, die in april werd veroordeeld tot vijftien jaar celstraf, moet alsnog de gevangenis in. Ze werd in augustus onder voorwaarden vrijgelaten vanwege een vormfout, omdat het Hof van Cassatie de datum voor haar beroepszaak te laat had vastgesteld.

Door ANP - 5-10-2016, 17:54 (Update 5-10-2016, 17:54)

Het hof in Brussel verwierp het beroep van de Belgisch-Marokkaanse woensdag, waarmee haar straf definitief is geworden. De gevangenisstraf van Aberkan, ook wel bekend als 'Moeder van de Jihad', was de hoogste ooit voor een Belgische jihadiste. De vrouw van midden 50 werd onder meer veroordeeld voor het op grote schaal ronselen van Syriëstrijders. In eerste aanleg was haar straf acht jaar.

Haar man Khalid Zerkani, met wie ze volgens de rechters een criminele organisatie vormde, kreeg ook vijftien jaar opgelegd. Die straf is ook definitief.