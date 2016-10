Farage weer even terug bij UKIP

ANP Farage weer even terug bij UKIP

LONDEN - Nigel Farage is weer terug als leider van de Britse eurosceptische partij UKIP. Hij gaat als interim tijdelijk de partij leiden nu zijn opvolger Diane James onverwacht opstapte, na slechts achttien dagen aan het bewind.

Door ANP - 5-10-2016, 17:13 (Update 5-10-2016, 17:13)

,,Ik probeer steeds te ontsnappen'' zei Farage tegen de BBC. ,,Maar voordat ik echt vrij ben, slepen ze me weer terug.'' De populist trad in juli af als leider van UKIP nadat het Britse volk met een kleine meerderheid voor een vertrek uit de EU had gestemd. Dat was zijn belangrijkste doel.

James trad op 16 september aan als zijn opvolger, maar legde het leiderschap dinsdag om professionele en persoonlijke redenen neer.