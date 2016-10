Afghanen terug in ruil voor Europees geld

BRUSSEL - Afghanistan is bereid uitgeprocedeerde asielzoekers en economische migranten terug te nemen. In ruil steunt de Europese Unie het land jaarlijks met 1,3 miljard euro en banenprojecten om de terugkerende migranten te laten integreren.

Door ANP - 5-10-2016, 14:23 (Update 5-10-2016, 14:23)

Dat hebben Afghaanse en Europese leiders afgesproken op een top over Afghanistan in Brussel. De Europese Commissie sprak van een win-winsituatie die een belangrijke bron van zorgen voor de EU kan wegnemen. In Europa verblijven vele tienduizenden Afghanen wier terugkeer de Afghaanse regering om verschillende redenen weigert.

Europa belooft ook opvangfaciliteiten. Verder is afgesproken dat mensensmokkelaars worden aangepakt. EU-president Donald Tusk bedankte de Afghaanse overheid woensdag voor haar ,,moed’’ door akkoord te gaan met de ,,faire’’ afspraken, die overigens nog verder moeten worden uitgewerkt. Hij tekende aan dat het terugsturen van migranten altijd humaan en in lijn met internationaalrechtelijke normen zal plaatsvinden.

,,Absolute schande’'

Amnesty International noemt de deal een ,,absolute schande’’. ,,Het ruilen van de terugkeer van asielzoekers uit een duidelijk instabiel land voor hoognodige humanitaire en ontwikkelingshulp is oneerlijk en immoreel’’, aldus de mensenrechtenorganisatie.

Dat de Taliban maandag de stad Kunduz kort konden innemen, toont volgens Amnesty aan ,,dat vele Afghanen internationale bescherming kunnen claimen en niet kunnen worden teruggestuurd vanwege de veiligheidssituatie’’. ,,De claim van de EU dat Afghanistan een veilig land is om mensen naar terug te sturen is belachelijk.’’ De organisatie citeert een Afghaanse minister die de deal vergeleek met ,,een kop vergiftigde thee die de regering is gedwongen op te drinken’’.