'Bestand Colombia loopt eind oktober af'

BOGOTA - De Colombiaanse president Juan Manuel Santos heeft gewaarschuwd dat het land ,,in een grijze zone is beland'' en dat het staakt-het-vuren met de beweging FARC eind deze maand afloopt.

Door ANP - 5-10-2016, 9:59 (Update 5-10-2016, 10:41)

Santos overlegt woensdag met zijn voorganger en politieke rivaal Alvaro Uribe over de vraag hoe het verder moet met het vredesproces na het referendum van zondag. Uribe was de drijvende kracht achter de afwijzing in het referendum van het vredesakkoord dat Santos met de FARC had bereikt. Uribes voorganger ex-president Andrés Pastrana komt ook naar het crisisberaad.

Uribe was president van 2002 tot 2010. Hij zette met veel succes in op een militaire overwinning op de ooit marxistische rebellenbeweging. Uribe dunde de gelederen van de FARC drastisch uit. Santos wilde vervolgens zijn land eindelijk vrede brengen door de FARC via onderhandelingen de wapens te laten neerleggen. Na bijna vier jaar onderhandelen in Havana konden Santos en FARC-leider Rodrigo Londoño 26 september het vredesakkoord tekenen.

Santos schreef een referendum uit, ervan uitgaande dat de kiezers hem de zegen zouden geven. Uribe, die campagne voerde tegen het akkoord, leek een roepende in de woestijn. Maar de op stalinistische leest geschoeide 'narcoguerrilla' FARC heeft het einde van de Koude Oorlog overleefd dankzij drugscriminaliteit, ontvoeringen en een niets ontziende terreur. Net als Uribe zagen veel kiezers in Santos' akkoord een misplaatste beloning voor de misdaden van de FARC. Zo zouden de leden geen celstraf als ze spijt van misdaden betuigen en krijgt de beweging automatisch zetels in het parlement.