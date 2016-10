Thailand stuurt activist terug naar Hong Kong

SAMUT PRAKAN - Een student en activist die in 2014 betrokken was bij de pro-democratieprotesten in Hong Kong is woensdag de toegang tot Thailand ontzegd. Joshua Wong was door twee universiteiten in Bangkok uitgenodigd als spreker, maar werd aangehouden op de luchthaven van de Thaise hoofdstad. Hij wordt teruggestuurd naar Hong Kong.

Door ANP - 5-10-2016, 3:34 (Update 5-10-2016, 8:34)

Hong Kong maakt deel uit van China, maar geniet in de praktijk enige mate van autonomie. De 19-jarige Wong was een van de leiders van de protestbeweging die meer democratie en zelfbestuur wil voor Hong Kong. De demonstraties in Hong Kong zorgden twee jaar geleden voor veel hoofdbrekens in Peking.

Het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat Wong ,,om diverse redenen'' de toegang tot het land is ontzegd. Thailand wordt sinds 2014 bestuurd door een junta, die de banden met de Chinese regering heeft aangehaald. Wongs voorgenomen optreden als spreker in Bangkok zal niet goed zijn gevallen in China en de student sprak dinsdag op Facebook al zijn zorgen uit over zijn reis. ,,We weten allemaal dat Thailand politiek niet stabiel is. Het is ook duidelijk dat het land nauwe banden heeft met de Chinese Communistische Partij'', aldus Wong.

China zei op zijn beurt kennis te hebben genomen van de detentie van Wong, maar drukte zich verder omzichtig uit. ,,China respecteert dat Thailand op wettige wijze immigratie controleert'', aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking.