ANP EU-parlement op bres voor chauffeurs Calais

STRAATSBURG - Het intimideren en bedreigen van vrachtwagenchauffeurs bij Calais door migranten die willen meerijden naar Engeland, moet eindelijk worden aangepakt. Europarlementariërs, ook uit Nederland, riepen dinsdag in Straatsburg op tot actie.

Door ANP - 4-10-2016, 20:29 (Update 4-10-2016, 20:41)

De problemen spelen al langer, maar duren nog altijd voort. Een ,,nachtmerrie’’ voor de truckers, de migranten en de bewoners van Calais, klonk het. Frankrijk wil de 'jungle’, zoals het migrantenkamp bij Calais wordt genoemd, nog dit jaar ontruimen.

EU-commissaris Violeta Bulc (Transport) zei de frustratie van het parlement te delen. Zij wees erop dat de Europese Commissie geen bevoegdheid heeft om te voorkomen dat migranten in vrachtwagens kruipen en voerde aan dat de Fransen en Britten het afgelopen jaar al maatregelen hebben getroffen.

Europarlementariër Peter van Daalen (ChristenUnie) riep op snel een topconferentie te organiseren om tot een oplossing te komen. Zijn PvdA-collega Agnes Jongerius pleitte ervoor dat truckers die de rit te gevaarlijk vinden niet mogen worden gestraft als ze die weigeren. ,,We moeten ervoor zorgen dat zolang hun veiligheid in het geding blijft, chauffeurs over andere routes naar het Verenigd Koninkrijk kunnen rijden. Zonder dat hun bazen ze hierop mogen aanspreken.’’

Dennis de Jong (SP) vindt dat chauffeurs bij gevaar niet moeten gaan rijden. ,,Een gevarentoeslag is wel het minste.’’ Wim van de Camp van het CDA is ook klaar met de bedreigingen. ,,Idioot dat Frankrijk en de EU dit niet oplossen.’’

Vakbond CNV Vakmensen wil dat vrachtwagenchauffeurs die op Calais rijden, een gevarentoeslag van 50 euro per rit krijgen. CNV stelt dit voor in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer, die op 26 oktober beginnen. ,,De ene rit is de andere niet. Als je op Calais rijdt, zit je in een soort oorlogsgebied. Het is echt geen lolletje, daar mag best wat tegenover staan'', aldus CNV-onderhandelaar Tjitze van Rijssel.