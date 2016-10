Spanje kookt van woede

ANP Spanje kookt van woede

MADRID - De Spanjaarden zijn voor één keer over de diepe politieke verdeeldheid van het land heengestapt en hebben zich massaal verenigd in hun woede en afkeer jegens een buitenstaander. De man die dat voor elkaar heeft gekregen, heet Jamie Oliver, de beroemde kok. Waarom? Hij heeft het gewaagd om in een paellarecept chorizo en kip als ingrediënten op te voeren.

Door ANP - 4-10-2016, 20:20 (Update 4-10-2016, 20:20)

Heel Spanje duikelt over de Naked Chef heen. ,,Goed Spaans voedsel is nauwelijks lekkerder dan paella. Mijn versie is een mix van kippendijen & chorizo", schreef Oliver. De inkt van deze woorden was nog niet droog of de protesten uit heel Spanje veroverden de sociale media. Vooral het gebruik van de chorizo wordt als een misdaad tegen de Spaanse cultuur beschouwd.

Enkele reacties: 'We onderhandelen niet met terroristen. Eerste waarschuwing'. 'Hopelijk schiet hij uit met zijn mes bij het snijden van de koriander'. 'Waarom maak je geen kipnuggets van je vingers?' Voor de duidelijkheid, Spanjaarden maken paella van rijst, vlees, vis, schaaldieren, groenten en bonen.

Oliver heeft niet gereageerd op de Spaanse hoon.