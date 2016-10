Orkaan Matthew treft Haïti vol

PORT-AU-PRINCE - Matthew, de krachtigste orkaan in het gebied in bijna tien jaar, heeft Haïti dinsdag vol getroffen. Tot dusver is er één dode gemeld. In het westen van het land zijn veel dorpen aan de kust onder water komen te staan. Tal van bomen zijn ontworteld en daken van vaak armoedige huisjes weggeblazen.

Door ANP - 4-10-2016, 19:42 (Update 4-10-2016, 19:42)

De ravage is enorm, maar over de totale schade durfden de autoriteiten en reddingsdiensten geen voorspellingen te doen. Duizenden Haïtianen hadden al voor de wervelstorm, met windsnelheden tot 230 km/uur, een goed heenkomen gezocht.

De havenstad Les Cayes biedt een desolate indruk. ,,De situatie is rampzalig. De stad staat blank, overal liggen bomen en veel huizen zijn verwoest. Je kunt amper ergens komen'', zei plaatsvervangend burgemeester Marie Claudette Regis. ,,Proberen mensen te helpen, is al moeilijk.''