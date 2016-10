Politie beschuldigd van Pegida-sympathie

DRESDEN - In Duitsland is ophef ontstaan over de tolerante houding van de politie in Dresden jegens de aanhangers van Pegida. Het draait om de viering van de Duitse eenheid maandag, waarbij de politie nauwelijks tegen agressieve Pegida-aanhangers zou zijn opgetreden.

De kritiek op het achterwege blijven van politie-ingrijpen liep dinsdag hoog op nadat ook de politiek in de deelstaat Sachsen zich met de aantijgingen bemoeide. Terwijl linkse betogers werden aangepakt, liet de politie Pegida ongemoeid, zo beweerden onder meer de SPD en de Groenen. Een politieofficier zou de Pegida-betogers zelfs een ,,succesvolle dag" hebben gewenst.

De minister van Binnenlandse Zaken van Sachsen nam de politie in bescherming. Hij vond dat de agenten juist met 'fingerspitzengefühl' waren opgetreden.

Pegida keert zich sinds eind 2014 tegen de islamisering van West-Europa en de komst van economische vluchtelingen.